可成（2474）公布3月營收達26.83億元，月增57.6％、年減41.1％，累計首季營收72.21億元，年減42.8％，可成單季營收仍持續下滑，為數季以來新低水準。

可成表示，營收月增主要受惠於季節性因素排除、料況逐漸改善、部份客戶拉貨加速；年減則為出售泰州廠後，初期業務交接、存貨銷售所產生之高基期所致。

累計可成2022年第一季集團合併營收累計達新台幣72.21億元，季節性因素及高基期導致年減42.8％，營收幾乎是2011年第一季以來新低紀錄。

展望2022年，預期出售泰州廠造成的比較基期效應將逐漸淡化，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，對公司將有所挹注，營收/獲利可望逐季復甦。隨著產品世代交替及市場需求結構性轉變，可成將在既有客戶群中持續深耕，同時拓展新客戶與新的投資機會，以均衡營收來源、降低對單一客戶倚賴程度。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察供應鏈變化、原物料價格，以及股匯市波動。

可成將在5月27日舉行股東常會，日前公司已通過配息10元，並在加碼2.5萬張庫藏股，預計從7日起至6月6日買回2.5萬張庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率達3.43％，買回區間為102.2～220.5元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。