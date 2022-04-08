美國聯準會（Fed）鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）7日表示，聯準會必須大幅升息來控制通膨，2022年底前應該將短期利率調升至3.5％。

布拉德在密蘇里大學發表演說時表示，聯準會的利率政策「落後曲線」，但正迎頭趕上。

布拉德表示，貨幣政策規則顯示，美國短期利率應該達到3.5％，而不是目前的0.25％至0.5％之間。他認為聯邦基金利率應該在2022年下半年前升至3％之上，再決定是否需要繼續上調。他也支持聯準會開始縮減資產負債表。