大陸券商中信證券最新報告顯示，A股已從情緒驅動，回歸基本面驅動的常態，並將進入政策的關鍵發力期。近兩周來，疫情對經濟影響較大，穩增長政策發力的必要性和緊迫性迅速提升，多項政策組合將逐步推出，並形成合力。第二季經濟將逐步修復，A股也將逐步持穩，並進入中期上行趨勢。

證券時報報導，中信證券指出，首先，本輪境內疫情影響預計主要集中在3月至4月，對經濟的實際影響較大，可能拖累第一季GDP年增速0.5個百分點至1個百分點。其次，穩增長政策發力的必要性和緊迫性迅速提升，預計將二次發力，選項包括：地產政策擴大托底力度、貨幣政策總量工具再發力、財政減稅降費並加快支出專案落實、基礎建設投資加快形成實物工作量、地方政府針對微觀主體紓困方案落地等。

中信證券表示，最後，外部風險衝擊的高峰已過，俄烏衝突日趨明朗，港股和中概股的監管影響不改其中期修復趨勢。配置上，建議把握穩增長政策二次發力的關鍵期，緊扣相關主線，重點聚焦「兩個低位」均衡布局，迎接第二季價值和成長的共振上行。