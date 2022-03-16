滬深股市16日早高開，上證綜合指數開盤漲1.43％，報3,107.67點，儘管和15日股災前還有一大段距離，但已經收復3,100。深指開盤漲0.36％，半導體、釀酒股走揚，地產股繼續走低。

消息方面，美國國家安全顧問蘇利文與中共中央政治局委員楊潔篪此前會晤被指進展不佳，引發外界對中美關係進一步撕裂的擔憂，加上中國當局從未放鬆對各行各業的監管，中國股票「不可投資」的聲音再度甚囂塵上。

不過高盛稱中國互聯網股估值較美國同業有明顯折讓，相信中國監管及中美脫勾的憂慮已反映，中概股15日終於止跌，A股亦在股災過後，16日早出現反彈行情。

此外，中國衛健委更新新型冠狀病毒肺炎診療方案，放寬隔離要求，以往病人出院後要繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測，今次被修改為只需進行7天居家健康監測，新版方案亦規定，要調整解除隔離管理、出院標準，加快患者解除隔離和出院進程，另要實施分類收治，輕型病例實行集中隔離管理。新規刺激下，出行、餐飲、旅遊相關類股早盤急升。