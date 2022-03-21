俄烏大戰持續延燒，全球爆發股災、市場動盪之際，股神巴菲特率先表態，他不會因為戰爭而賣出一張股票。財信傳媒董事長謝金河大讚，巴菲特大力買入西方石油（Occidental Petroleum）的股票，旗下公司波克夏持股比率高達14.6%，這次油價上漲，西方石油從8.52大漲到59.6美元，巴菲特又成大贏家。不論是金融海嘯或是疫情爆發，每個關鍵時刻，巴菲特都有投資代表作，而波克夏股東也可以安心享受資產價值增加，這是投資學最佳典範。

謝金河在臉書發文提到，這次在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，巴菲特率先表示，他不會因為戰爭而賣出一張股票，這次的代表作是他大力買入西方石油（Occidental Petroleum）的股票，巴菲特的波克夏持有西方石油1.364億股，持股比率14.6%，這次油價上漲，西方石油從8.52大漲到59.6美元，巴菲特又成大贏家，更是神來一筆的神操作。

謝金河大讚，每個關鍵時刻，巴菲特都有投資代表作。如在金融海嘯後，堅持不碰科技股的巴菲特，後來改變主意大買蘋果的股票，成為巴菲特創造價值的旗艦。到了疫情爆發前後，巴菲特大力買入日本五大商社的股票，巴菲特出手買入失落30年的日本股票，大家都覺得很奇怪，如今他買入的五大商社有的漲幅超過一倍。

截至17日，波克夏股價寫下518438美元天價，市值7621億美元，已經是全球第七大巿值企業。謝金河說，1965年巴菲特取得波克夏經營權的時候，柏克夏股價只有20美元，波克夏股票永不分割，如今買一股波克夏A股要50萬美元以上，也就是說，買一股波克夏A股要1500萬台幣，從20美元到518438美元，巴菲特不斷的把波克夏變大，投資巴菲特的股東，也可以安心享受資產價值增加，這是投資學最佳典範。

「這些年，巴菲特告訴大家，永遠不要放空美國股票！」謝金河認為，巴菲特專注在投資上，他堅持價值投資，長期投資思維，把自己管理的資產變大，也許是台灣所有企業經營者最好的典範。