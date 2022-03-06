今年以來國際油價飆漲，讓巴菲特再度看好美國能源業前景，光是今年以來就買進超過9千萬股西方石油（Occidental Petroleum）普通股，總價超過50億美元，激勵西方石油股價暴漲。

西方石油股價在4日收盤暴漲18％至56.15美元。今年以來該公司股價漲幅將近1倍，其中一大原因就是受到巴菲特青睞。2月底烏俄戰爭開打後國際油價暴漲，西德州中級原油期貨價徘徊在每桶115美元，連帶助長能源類股走勢，使西方石油股價在上周締造45％周線漲幅。

今年初巴菲特曾在股東信中抱怨股市「缺乏亮點」，但柏克夏海瑟威近日提交美國證交會（SEC）的文件透露，巴菲特已找到新的亮點，那就是西方石油。

文件指出，截至4日為止柏克夏海瑟威一共對西方石油持有9,120萬股普通股，依4日收盤價估算總價約51億美元。這些普通股當中有2,980萬股是在今年初到3月1日之間買進；其餘超過6,100萬股都是在3月2至4日之間買進，買進價格約在每股47.07至56.45美元之間。