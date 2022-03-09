美國與英國同時宣布禁止進口俄羅斯石油，國際油價勁揚，市場預期各國政府可能強化再生能源產業發展，激勵太陽能族群今天股價齊揚。

俄羅斯入侵烏克蘭，各國持續不斷對俄羅斯祭出制裁，美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，英國也表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。

國際油價持續勁揚，紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲4.3美元，漲幅3.6%，每桶達123.7美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上揚4.77美元，漲幅3.9%，來到每桶127.98美元。

市場預期，各國政府可能強化再生能源發展，以減少對俄羅斯的石油、天然氣等依賴。太陽能族群在市場資金湧入下，股價同步強勁揚升。

茂迪股價一度達新台幣33.7元，上漲2.1元，漲幅達6.64%；聯合再生一度達23.7元，上漲2.1元，漲幅9.72%；安集更強攻漲停，達56.8元。（編輯：黃國倫）1110309