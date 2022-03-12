多曼尼製作公司11日於苗栗縣南庄鄉鹿場部神仙谷拍片，卻發生黃姓攝影師與王姓助理墜谷不治的事件。對此，住在當地的泰雅族謝姓長老表示，在地人私下都稱神仙谷為死亡谷，因意外頻傳，猶如抓交替一般。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷11日下午發生 2名攝影師墜潭溺斃意外，救難人員以人力將落潭者搬運上方坡地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

回顧此案，多曼尼製作公司11日一早前往神仙谷拍攝《初擁》影集，下午3點30分左右劇組人員準備收工下山時，38歲黃姓攝影師、34歲王姓助理不慎失足跌落溪谷，在場的劇組人員企圖搶救無果，立即打電話報案求救。

黃、王2人被警消人員打撈上岸時，均已無呼吸心跳，救難人員以人力方式，把2人搬到上方高台，並申請空勤總隊救護直升機協助吊掛，約下午5點半運抵縣立體育場並分送衛福部立苗栗醫院及大千醫院搶救，可惜仍不治。

據悉，落水的2人是在收拾攝影器材時，不慎失足摔落溪中，再遭溪水沖至下方深潭，警消將2人送醫後發現2人頭部有多處大面積撕裂傷、手腕變形，可能是頭部撞擊致命。

根據鹿場部落當地耆老透露，昨日上午劇組人員抵達神仙谷準備開拍時，曾有耆老出面勸告劇組人員，應先祭拜當地神靈及先人，請求拍片順利安全，但被劇組人員婉拒，不料，下午就發生不幸意外。

另，泰雅族謝姓長老指出，當地人私下稱神仙谷為「死亡谷」，每年都會有人在此發生意外喪命，有如抓交替一般，因意外發生太多，南庄鄉公所特地在山谷邊建置步道及圍欄，嚴格禁止遊客接近下水。