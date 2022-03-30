因應央行升息一碼，而房屋貸款利率影響層面廣泛的青安貸款以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，隨著中華郵政開始調整存款利率後，外界也關心青安貸款利率。財政部長蘇建榮30日表示，青安貸款利率調整仍在討論、尚未決定，若有結果會對外公告，應會在本周內拍板。

依照原本公式計算，公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.56％。

青安貸款一段式機動利率最新為1.65％，二段式機動利率前2年為1.44％，第3年起為1.74％。

目前這二個房貸都是依照中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為基準，此次的基準利率調高0.25個百分點，來到1.095％。

築巢優利貸為固定加碼0.465％，原先年息為1.31％，最新利率則是調高0.25個百分點，來到1.56％。

青安貸款則是一段式機動利率按基準利率固定加0.555％，原先年息為1.40％，調整後則為1.65％。二段式機動利率前2年按基準利率固定加0.345％，原先為1.19％，調整後則為1.44％，第3年起按基準利率固定加0.645％，原先為1.49％，調整後則為1.74％。

不過，近期外傳政院有意採凍漲或部分調漲青安利率，惟尚在討論中。

根據財部的最新統計，青安房貸的貸款餘額約6千億元。相較於其他部會，例如勞動部直接用利息補貼銀行讓勞工紓困貸款利率凍漲，倘若青安也要凍漲，國庫編列補貼預算勢在必行，但現在編列預算，要到明年才能使用。

因此政院傾向朝「不完全吸收升息幅度，但仍會比一般房貸便宜」的方向思考。