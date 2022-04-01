台北晶華酒店持續以不同主題與內容推出住房優惠專案讓旅客體驗，迎接4月到來，台北晶華酒店創業界之先、首度與「創源生技」以及「台灣社區醫學醫學會」跨界合作，推出「晶華親子郵輪．寶貝基因探索航程」住房專案，結合創源生技「預知因全方位基因檢測」服務，以及台灣社區醫學醫學會的檢測後專業報告諮詢，了解家中寶貝的基因密碼、打造適合孩子的健康生活，住房專案兩大一小，三人成行每房每晚8,999元起。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠。專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

「晶華親子郵輪．寶貝基因探索航程」住房專案，兩大一小入住、每房每晚8,999元起，內容包含晶華酒店17坪寰宇客房兩天一夜住宿、CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐三客，並提供預知因全方位基因檢測一組，以及專業檢測報告諮詢服務。一同入住的12歲以下孩童還可獲贈「小小貴賓暢行證VIK Pass」、可於住宿期間無限享用冰淇淋與夢幻甜品車的各式糖果與糕點。

因應疫情，台北晶華近兩年來致力於服務國旅市場，投注許多心力在為家庭親子客群打造有質感的休閒生活，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「晶華親子郵輪．寶貝基因探索航程」是將為人父母對於家人健康的關心、日常保健生活的養成，以及休閒度假活動相結合，同時跨界整合異業專家們的知識與技能、提供跨領域的服務，給孩子一份健康作為禮物，成為他們終生受用的健康生活指南。

台北晶華酒店「晶華親子郵輪．寶貝基因探索航程」住房專案的合作夥伴-「創源生技」是台灣第一間同時專攻基因醫學、精準健康與數位科技上市櫃公司，國內業界最早獲美國病理學會（CAP）與財團法人全國認證基金會（TAF）認證的實驗室，多年來專注疾病預防、檢測及追蹤，提供全生命週期所需要的各項檢測服務。「台灣社區醫學醫學會」則是由家醫科權威謝瀛華醫師帶領的專業醫師團隊所組成，以推動社區健康營造計畫、培育大眾主動管理自身健康能力為目標。此次合作的「預知因全方位基因檢測」服務，將透過檢測了解孩子先天體質上的需求傾向，以及健康風險，進而提早預防，作為改善生活型態的指標，除了降低疾病發生的可能性，也能藉此調整最適合的健康生活習慣。

「預知因全方位基因檢測」服務會針對孩童的營養攝取、膳食敏感、流感風險、兒童常用藥物、睡眠品質、污染物敏感與運動健康等九大類項目進行檢測。房客將受邀回到酒店參加健康保健講座，以及接受專業醫師的檢測報告諮詢服務。