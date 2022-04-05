111年全國身心障礙國民運動會4月9日至12日將首度在台中隆重登場，今日官方網站發布兩支宣傳影片，分別為「友善環境在台中」與「一起為選手加油」，除展現選手在競技場上的力與美，也透過台中市提供選手的無障礙服務，傳達友愛無限的精神；市長盧秀燕也攜手多位運動員代表在影片現身力挺身障運，邀請全國民眾一同關注賽事為選手加油。

運動局表示，首支影片由台中優秀身障運動員代表現身力挺，包括田徑選手林佳延、桌球選手吳振勝和射擊選手黃韻錡，除展現力拼到底的運動精神外，也透過台中捷運、低底盤公車、無障礙設施與手語服務，展現台中市積極打造友善環境的成效，此次，此屆賽事也預先安排特訓講座，聘請專業手語翻譯員進行賽場翻譯服務。

運動局說明，另一支則呈現2020東京帕運國手們積極備戰訓練與競技爭勝的瞬間，包含台中在地國手柔道李凱琳、桌球林姿妤與健力林亞璇，以及其他眾多好手如田徑楊川輝、羽球方振宇、桌球田曉雯、游泳陳亮達等人的參賽成就，呈現選手競賽場上的精彩，讓人感受生命的無限力量。盧市長也在兩支影片最後誠摯邀請全國民眾一同關注賽事。

運動局指出，台中是首座成立身心障礙體育總會的城市，盧市長在上任後連年推廣身心障礙運動，此屆賽會共辦理11項競賽種類及5項聯誼性比賽，場地遍及台中山、海、屯共15個場館同步舉行，預計迎接來自全國6,000名選手與隊職員，賽事精彩可期。