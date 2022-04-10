台中筏子溪廊道將再延伸，總長2.5公里將增新風貌，圖為模擬圖。（台中市水利局提供）

筏子溪是台中的母親河，依區域計畫定位為「生態景觀廊道」，水利局將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，除增植喬、灌木外、也一同改善整體觀光遊憩動線，總長2.5公里，總工程經費約4100萬元，已規劃設計完成，期待再添新風貌。

水利局表示，筏子溪依台中市區域計畫定位為「生態景觀廊道」，於南屯區左岸銜接重劃單元，未來陸續開發完成後，門戶迎賓水岸河段將成為居民休閒、聚集的活動場域。

因此整體規劃水環境及串聯遊憩動線及顯格外重要，計畫將重新分配防汛道路寬度，更符人本設計，將劃設連續人行及自行車道以連結筏子溪水文化暨環境教育館及TAICHUNG地標。

水利局於去年啟用筏子溪水文化暨環境教育館後，又積極向經濟部水利署爭取前瞻計畫經費補助，將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，除增植喬、灌木外、也一同改善整體觀光遊憩動線，總長2.5公里。

堤防周圍將增加種植台灣中部區域原生、適生為主的植栽如楝樹、豆梨、黃連木、天料木、台灣紅豆樹、烏桕、芒果等樹種，形成舒適的綠蔭廊道，也搭配解說設施使民眾了解筏子溪的生態特色，以及環境保護的重要性。

水利局說明，未來該廊道完成後即可串連筏子溪上下游地區，提供更多元使用遊憩需求及環境教育解說功能，使民眾行經之餘同時體驗別具特色的生態環境步道。