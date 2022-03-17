驚悚電扶梯事故發生後，北捷事發多天後二度舉行記者會，重新說明設備維護與相關經費使用說明，以及新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。（黃婉婷攝）

台北捷運新埔站上行手扶梯「倒退嚕」案延燒，議員李建昌、簡舒培爆料，該扶梯建置於2000年，早在2016年就該汰換，至今已沿用5年，現有392台手扶梯也早已超過使用年限。對此，北捷總經理黃清信表示，政院規定的是最低使用年限，並非汰換年限，且國際很多同型手扶梯可以使用到30到40年。

驚悚電扶梯事故發生後，議員連番揭露新埔站電扶梯恐超過使用年限，以及重置基金被市府挪用來還債導致事故發生等質疑，北捷事發多天後二度舉行記者會，重新說明設備維護與相關經費使用說明，以及新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。

黃清信強調，公司針對捷運系統內的1194台電扶梯，以近4年經費數據來看，從2018年至2021年，總計編列4億餘萬元維護費，其中用於馬達及齒輪箱大修費用，共計約5000多萬元，並非外界所聯想，電扶梯重要零組件未重置或更換。

此外，黃清信說，北捷也聘請140名人力，執行預防保養、故障檢修、專案汰換等工作。每日工作為三班制，24小時監測維護扶梯安全。並且制定檢修周期分為月檢、季檢、半年檢、年檢，致力維護電扶梯正常運轉。

針對外界質疑電扶梯使用年限，超過行政院公布財物分類標準的16年，卻未更換。黃清信解釋，政院設備是指「最低使用年限」並非「汰換年限」，因很多設備會有基本年限去做折舊攤銷，但並非時間到了就要更換，還需檢視維修可行性和成本效益，以電扶梯來說，雖然有些已經超過最低年限，但能透過維修讓設備維持在妥善狀況。

黃清信說，電扶梯以整座來說，可以拆解成不同型態，包括框架、結構、還有踏階、扶手及驅動輪，這幾個重要元件都有受年，國際上電扶梯使用年限是落在30年、40年，初步在20年會做大翻修，第二週期就會整個重置和汰換，這部分會跟國內外專家把期程討論起來。