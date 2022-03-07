副縣長鄧桂菊等人抽出172個獎項。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府配合振興五倍券，加碼推出「苗栗旅遊節」抽獎活動，7日下午在大湖酒莊舉行最後一波第4期抽獎，其中最大獎百萬休旅車，是由頭份鎮黃姓小姐獲得，而且她是因過年返家入住防疫旅館，花了2萬8千元的發票中獎，讓大家直呼防疫還能中大獎，相當驚喜。

苗栗旅遊節抽獎活動去年10月8日至今年2月28日止，民眾只要在苗栗單筆消費滿500元，到官網登錄就可參加抽獎，獎項包括休旅車、電動機車、10萬元現金等，縣府統計這次參加抽獎活動的發票，共有24萬389張、累計金額達6億8276萬6464元。

縣府今天下午在大湖酒莊舉辦的第4期抽獎活動，並在苗栗玩透透臉書同步直播，符合資格的抽獎序號共有74萬6079組，在律師江錫麒見證下，由副縣長鄧桂菊、縣議員黃月娥、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會理事長劉興政、文化觀光局長林彥甫、納智捷公司經理葉念瑤等人，以拉霸機及摸彩球2個階段分別抽出172個獎項名額。

其中，最大獎百萬休旅車由消費2萬8千元的頭份鎮黃小姐抽中，當副縣長鄧桂菊打電話向她恭賀時，問她知不知道抽中什麼獎？她爽快的回答「有就好」，而得知抽中最大獎休旅車時，還一度質疑是不是詐騙集團打來的。

她驚呼說，沒想到她從大陸返鄉過年，依規定入住防疫旅館，沒想到消費發票竟然中獎，感到相當驚喜，現場來賓都為她感到幸運和開心。

此次抽獎的獎項除了第4期127個獎項外，還有前3期累計45個未兌獎認領的名額，包括Luxgen休旅車1台、10萬元現金2名、Gogoro電動機車3台、6台iphone13、Coleman高級露營組4組、總統套房3張、行政套房2張、住宿體驗券121張、加碼的30份1萬元現金，共計172個獎項。

副縣長鄧桂菊指出，苗栗縣風光明媚、物產豐富，是觀光旅遊的最佳首選，苗栗旅遊節活動不但創造將近7億元的商機，而且228假期旅宿業訂房率全國之冠，緊接著桐花祭即將到來，歡迎全國遊客到苗栗賞桐花、嚐美食、採購具有特色的農特產品。