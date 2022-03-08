大S閃婚前男友具俊曄 S Hotel改名？飯店回應了 10:072022/03/08 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 S Hotel 標準雙床房 。（ S Hotel提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女星大S與酷龍具俊曄今宣布結婚，成為38婦女節最震撼的新聞，昔日汪小菲以大S之名在台北市打造的設計飯店 S Hotel動向再度受到矚目。 汪小菲與大S離婚後，飯店轉型防疫旅館，日前陷入離婚爭議的王力宏返台也選擇S Hotel隔離，可以說是收到許多名人青睞，2人離婚後飯店仍未更名，迄今，大S宣佈再婚， 「S Hotel」改名與否成焦點，飯店表示，目前不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚。 大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月 訂閱影音： 中時新聞網 大S再婚韓國舊愛 今早上億人被驚醒「今天不是愚人節」 大S再婚前夕 張蘭直播表情黯然強調：很想念大S #大S #SHotel #飯店 #汪小菲 #離婚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何如芸扮貴婦卒婚 格外有體會 04:102022/03/07 娛樂新聞 大S認再婚 新婚尪酷龍「光頭」1通電話神復合 09:392022/03/08 娛樂 李亞鵬傳再婚2個月又要當爸 小19歲女友挺孕肚模樣曝光 12:362022/03/07 娛樂 大S昔倒追具俊曄傷透心痛哭 男鬆口「原本是帶進墳墓的秘密」 09:162022/03/08 娛樂 頂級飯店搶38商機 住房搭音樂劇祭優惠 04:102022/03/05 生活新聞 大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月 08:592022/03/08 娛樂 《金融》AAII熊市情緒指數突破50% 美股投資價值浮現 15:282022/03/07 財經 澎恰恰才認離婚 好友曝他有錢還債喜訊「剩餘欠債數字曝光」 08:062022/03/05 娛樂 台中大火6死 消防局曝大樓全堆雜物：沒有延誤搶救 11:012022/03/07 社會 老爺會館攜The Body Shop 推優惠 04:102022/03/06 產業．科技 早預感會出事！7層樓隔41套房 台中昔偷情飯店今惡火釀6死 23:062022/03/06 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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