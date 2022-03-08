女星大S與酷龍具俊曄今宣布結婚，成為38婦女節最震撼的新聞，昔日汪小菲以大S之名在台北市打造的設計飯店 S Hotel動向再度受到矚目。

汪小菲與大S離婚後，飯店轉型防疫旅館，日前陷入離婚爭議的王力宏返台也選擇S Hotel隔離，可以說是收到許多名人青睞，2人離婚後飯店仍未更名，迄今，大S宣佈再婚， 「S Hotel」改名與否成焦點，飯店表示，目前不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚。