宜蘭今（8日）新增2例本土確診，追查感染源是親人替境外移入個案送餐染疫，進而擴散成家庭群聚，不過只是送餐都沒見面，是如何被傳染？精神科醫師沈政男解釋，只要開門這動作就足以將房內病毒噴至走道，造成感染。

沈政男在臉書發文解釋送餐染疫的原因，指香港曾因檢疫旅館內的omicron群聚感染做過實驗，當陽性案例待在房內檢疫（不知自己染疫），空氣中充滿了病毒，要領餐時用力把門打開，造成房內高壓，病毒便因為空氣動力學，大量噴出房門，散佈在飯店走道。接著換到對面房的人開門領餐，病毒便從走道飄向那人房內，造成感染。

沈政男表示，香港實驗有用煙霧來模擬，證實氣流的流動方向，並刊登在醫學期刊。若以這個結果作為依據，也能套用在台灣兩個多月來的防疫旅館不明感染，還有居家檢疫送餐感染的案例。

沈政男認為，即使都有戴口罩，因為omicron感染力強，若氣流中的病毒量高，還是可能造成感染，而從房門噴出的病毒也可能附著在走道周圍，成為接觸感染的來源。