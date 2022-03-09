香港醫學會會長蔡堅染疫 正接受居家隔離 16:012022/03/09 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港醫學會會長蔡堅證實感染新冠病毒。（大公文匯全媒體） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港醫學會今（9日）表示，香港醫學會會長蔡堅日前證實感染新冠病毒，目前在家隔離治療。 香港新冠疫情嚴峻，香港醫學會指出，蔡堅於疫情期間一直在診所為病人診治，包括發燒病人及有上呼吸道感染病徵病人，推估因此染疫。 此外，蔡堅表示在家隔離期間，仍然會與醫學會副會長鄭志文主理「抗疫行動組」事務，並於「醫學會支援訊息站」為留家抗疫市民解答醫學問題。 香港疫情險峻 大陸總動員支援 蔡英文財產新增「7筆土地1建物」 都在雙北精華區：繼承來的 #新冠肺炎 #大陸 #醫學會 #蔡堅 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫專家：香港選擇躺平 將危害無窮 04:102022/03/09 產業財經 捲入詐領助理費案 南市議員蔡淑惠遭搜索約談 04:102022/03/09 地方新聞 香港伊利沙伯醫院改為專收確診者「指定醫院」 救護員將銷假協助轉移病人 11:522022/03/09 兩岸 杜絕喬家大院 全教總要求高中校長遴選這麼改 12:472022/03/09 生活 俄羅斯不友善名單驚見台灣！港媒警告「3件事」蔡政府慘了 09:552022/03/09 政治 花蓮玉里鎮長涉多項弊案高達上千萬 檢方聲請羈押 11:052022/03/09 社會 國際化第一香港大學3／11日舉辦線上說明 招收優秀台生 14:352022/03/09 新消息 藍南市「七連霸」議員蔡淑惠疑涉助理費案25萬保釋 2助理聲押 09:432022/03/09 社會 蔡英文臉書「這盆花」照片狂吸5萬讚 卻讓網友開戰了 08:132022/03/09 政治 不怪罪香港疫情失控 夏寶龍：大陸願共同承擔 15:082022/03/09 兩岸 質詢法務部長 陳歐珀突噴一句：我本姓蔡 是陳皮蔡骨 09:592022/03/09 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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