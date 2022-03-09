香港醫學會今（9日）表示，香港醫學會會長蔡堅日前證實感染新冠病毒，目前在家隔離治療。

香港新冠疫情嚴峻，香港醫學會指出，蔡堅於疫情期間一直在診所為病人診治，包括發燒病人及有上呼吸道感染病徵病人，推估因此染疫。

此外，蔡堅表示在家隔離期間，仍然會與醫學會副會長鄭志文主理「抗疫行動組」事務，並於「醫學會支援訊息站」為留家抗疫市民解答醫學問題。