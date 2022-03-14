香港新冠疫情嚴峻，13日單日新增3萬2430例確診、264例死亡，至今累計死亡人數達3993人。香港疫情為何失控，胸腔重症醫師蘇一峰指出，香港第五波疫情爆發，可能與科興疫苗保護力差有關。

蘇一峰在臉書發文表示，香港研究發現科興疫苗保護力下降非常快速，面對原始病毒株半年後抗體中和力只剩16.7%，面對Omicron保護力明顯不足，且香港有一半接種者都是打科興，認為科興保護力差可能是香港疫情失控的原因之一。

香港疫苗組合對原始病毒株有效率變化。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

香港疫苗組合對預防感染Omicron有效率變化。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蘇一峰也分享圖表統計，綜觀接種兩劑疫苗對原始病毒株保護力，其中兩劑復必泰（BNT）在施打6個月後，有效率至少能維持八成以上，但兩劑科興的有效率則隨時間開始下降，6個月後有效率皆不達兩成。

若以施打三劑疫苗組合看對抗Omicron的保護力，三劑復必泰（BNT）也是最佳，6個月後有效率達77%，三劑科興則僅剩8%，顯示科興疫苗在預防感染Omicron的表現非常有限。