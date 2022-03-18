莫德納成功研發新冠疫苗而大賺，公司高層也口袋賺滿滿。（示意圖/達志影像/shutterstock）

這一、兩年爆發新冠疫情，不僅讓成功研發疫苗的生技大廠莫德納大賺一票，連公司高層也口袋賺飽飽。據證券申報文件顯示，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel ）自2020年1月以來已出售280萬股股票，總價值約4.08 億美元（約台幣115億）。

受惠新冠疫苗研發成功，莫德納股價跟著水漲船高，從2021年1月的100初頭美元一路狂飆，到8月中衝上497美元最高價、逼近500美元大關，短短半年多的時間，狂漲近5倍。

CNBC報導，據莫德納證券申報文件，該公司執行長班塞爾自新冠疫情大流行（2020 年1 月）以來，已賣掉4.08億美元的公司股票，平均每周約360萬美元。

在疫情開始之前，除了生技圈之外，外界並不熟知莫德納公司和其法國首席執行長。然而，隨著莫德納與美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）合作，並在納稅人的支持下執行「蜂速行動」（Operation Warp Speed），迅速開發出兩劑新冠疫苗問世，成為突破性的成功案例。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，莫德納疫苗現在是美國僅次於輝瑞的第二大最常用新冠疫苗，已接種超過2.09億劑。

莫德納已成立12年，並於2018 年12月掛牌上市，去年大賺122億美元，其中新冠疫苗銷售額為 177 億美元，預計今年銷售額至少為190億美元。