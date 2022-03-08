台南市一連4天新增本土病例，今天更一口氣新增4起確診個案，都屬鹽水家族案的延伸，但已經從家族往外延伸。今天新增病例為6日公布雞場兼雜貨店老闆70多歲男性案20974，與其搭同輛車復健的4人，被匡列後採檢，陽性確診。台南市長黃偉哲將於下午3點線上防疫記者說明疫情及疫調結果。

台南市這一波疫情皆與宮廟旅遊團相關，為台南案20912曾於2月20至22日與北部其他個案一同參加旅遊團，3月4日因案20861確診匡列後，採檢確診，接著6日公布案20912家人60多歲女性案20973及70多歲男性案20974夫婦確診，昨天再新增確診者案20995、案20996，分別是案20973與案20974夫妻10多歲二孫女，以及5日確診案20912大哥40多歲媳婦。

台南今天新增4例，且已從家族往外延伸到家人之外也確診，衛生局下午將進一步說明相關防疫作為。