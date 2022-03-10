新加坡創作才子李俊緯近來推新單曲〈最初的期待〉，目前持續積極創作中，不過他自爆在上個月歡慶農曆年節後，一開工就不慎確診新冠肺炎，突然發生染疫意外，讓他生活大亂，並透露生病期間，他發高燒、頭痛等，甚至最嚴重時，連最基本的吃飯、上廁所等一般生活作息，要順利完成都很困難辛苦。

李俊緯憶起不慎染疫後「吃全餐」的慘狀，他苦笑說：「一開始只是喉嚨癢，後來發高燒、頭爆痛、不停的咳嗽，幾乎所有症狀都有。」他自認平常身體算強壯，沒想到一病就來個「大條的」，前後花了8天在家隔離休養，日前才完全痊癒。

他目前聲音仍有些沙啞、些微咳嗽，坦言很擔心會有後遺症，開始做開嗓發聲練習當作復健，感謝家人的體諒照顧，「父母親照顧我之餘，還得做好防疫措施，他們也都盡量關在房內，陪著我一起隔離。」他以過來人的經歷，呼籲大眾若確診不要太慌張，除了隔離休息外，多吃蔬菜水果、維他命C，增強免疫系統，當身體感覺很不舒服，一定要去就醫，最重要心情保持樂觀、好好養病。

李俊緯將在白色情人節推出〈最初的期待〉思念版，邀來洪安妮合作，李俊緯表示很欣賞洪安妮的創作、歌聲，決定跨海主動聯繫，沒想到兩人一拍即合，索性當起網友隔海寫歌錄音，他盼疫情早日平息，今年能順利來台宣傳新作。