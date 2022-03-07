德國市場調查領導者捷孚凱行銷研究顧問有限公司（GfK, Growth from Knowledge）指出，2021年全台詐欺案總案件數高達2萬4000件，創近年新高，其中，「假投資」詐欺案件的數量與損失金額的成長幅度最高，詐欺方式多是透過社群網站、即時通訊軟體進行主動搭訕，以話術或加入群組等方式勸誘被害人投資。

面對假投資詐欺事件頻傳，GfK表示其服務與金融交易、外匯訂單、投資教學等活動完全無關，呼籲民眾收到不明簡訊、疑似不法或詐騙資訊時，留意相關風險，以及提供情報進行檢舉。

德國最大市場調查機構GfK發表防詐欺聲明：澄清GfK從未透過網路、社群、通訊媒體等管道散佈將提供股匯市操作、招募分析人員、提供訓練課程等訊息，是不肖人士假借GfK商標與名義散播不實訊息，GfK事前不知悉、沒有同意，也沒有參與其進行的任何發言、教學與活動，呼籲民眾謹慎查證、勿受騙，以及轉載傳播不實內容。針對前述不法行為，GfK已委任律師處理後續事宜，並將追究行為人的民事與刑事法律責任。

「GfK是德國最大的市場調查機構，同時，也是全球領先的數據與分析公司，一直致力於以公平公正原則蒐集、管理與確認資料品質，並透過精準掌握市場動態與消費者行為分析等方式提煉洞察與建議，以資料科學協助客戶取得成功、重塑產業基準，」GfK台灣董事長龔文穎表示。「本次遭到盜用，已嚴重影響GfK在台商譽，呼籲消費者及合作夥伴對於不明訊息審慎評核，勿再受騙。」

GfK成立於1934年，歷經80餘年的努力，跟全球超過10萬個零售夥伴展開合作，追蹤超過1.8億個商品貨號（SKU），並在全球50個以上的國家/地區提供產品服務。