為提升下一個50年的競爭力，中鋼今年宣布即日起開始徵才，並委託國立中山大學辦理新進人員甄試，公開招募350名新進人員，包括師級職位49名、員級職位301名，至於最重要的待遇，起薪師級月薪4萬元，員級3萬元。

中鋼今年宣布即日起開始徵才，公開招募350名新進人員。(中鋼提供)

中鋼表示，因應產線及退休等人力需求，一律採網路報名(報名網址：https://csc2022.nsysu.edu.tw)方式辦理，不受理現場與通訊報名，報名期間為111年3月4日至3月15日下午5時。

中鋼公司係一貫作業鋼廠，屬 24 小時輪班作業性質，竭誠歡迎意志堅定、體能強健且願 意接受輪班工作之優秀伙伴踴躍報考，一起加入中鋼公司工作行列。此次公開招募350名新進人員，招考類組包含機械、電機、資訊工程、化工4大類。

中鋼公司111年新進人員公開招考資訊

報名網址：https://csc2022.nsysu.edu.tw

報名期間：自111年3月4日至3月15日下午5時止。

初試(筆試)定於111年4月16日舉行，初試(筆試)成績預定於111年6月15日開放應考人查閱；複試（口試）預定於111年7月1日至7月18日舉行，錄取結果將於111年7月29日開放應考人查閱。此外，中鋼公司及辦理甄試的中山大學將與廉政署共同合作，防止電子舞弊情事，以維護本次招考公平性。