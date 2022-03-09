中鋼2月份合併營收為335.21億 年增11.34％ 17:432022/03/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）2月份合併營收為335.21億元、年增11.34％，創近一年來單月新低，累計合併營收為735.49億元、年增20.72％。 中鋼表示，2月份合併營收衰退，除了遇到農曆年假期與228連假工作天數大減外，也與單月鋼價下跌及集團出貨量減少有關。 展望未來，中鋼表示，3月份雖然鋼價上漲，但相對煤鐵礦原料成本也增加，業績是否好轉最後仍需要看整體出貨量情況而定。 福貞自結2月合併營收4.54億元 年增54.31％ 和大2月營收4.35億 年增3.28％ #中鋼 #合併營收 #月份 #創近 #單月新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旺季效益發威 東陽前二月營收年增11％ 09:592022/03/08 財經 宏碁2月業績 年增逾12％ 04:102022/03/09 證券．權證 彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 14:552022/03/08 財經 鉅橡前2月合併營收2.14億元 11:062022/03/09 財經 華宏2月營收 創近7年同期新高 19:252022/03/08 財經 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 《其他股》廷鑫2月合併營收 創近5年同期新高 14:492022/03/09 財經 達方去年每股盈餘4.09元 配發3元股息 16:572022/03/08 財經 瑞智前2月合併營收 創同期新高 10:222022/03/08 財經 恩德去年EPS 1.14元攀十年高 配息0.1元 19:252022/03/08 財經 瀧澤科去年EPS創三年新高 配發現金股利1.5元 19:332022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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