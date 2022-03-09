中鋼（2002）2月份合併營收為335.21億元、年增11.34％，創近一年來單月新低，累計合併營收為735.49億元、年增20.72％。

中鋼表示，2月份合併營收衰退，除了遇到農曆年假期與228連假工作天數大減外，也與單月鋼價下跌及集團出貨量減少有關。

展望未來，中鋼表示，3月份雖然鋼價上漲，但相對煤鐵礦原料成本也增加，業績是否好轉最後仍需要看整體出貨量情況而定。