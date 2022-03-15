中鋼今(3/15)日開出4月份及年度第二季鋼品盤價，平均調漲5.83%；隨著鋼市邁入傳統需求旺季，下游回補庫存，大幅提振需求上升，加上國際間動盪的情勢，促使原物料價格飆升，亦提振鋼品價格走揚。

業者表示，俄烏衝突導致煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升，且兩國鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡，然而國內下游業者尚未擺脫塞港、疫情等供應鏈瓶頸，為反應成本貼近市場行情，以如實且合理調漲鋼品價格。

中鋼4月盤價，包含熱軋鋼板(捲)、冷熱軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)皆漲2100元/噸，電磁鋼捲和電鍍鋅鋼捲(抗指紋)漲1500元/噸。

季盤部分，鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)皆漲2200元/噸，熱軋鋼板(捲) (中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、汽車料皆漲2400元/噸，冷軋鋼捲(製桶)漲2000元/噸。(商品行情網)