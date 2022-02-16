美股止跌強彈，道瓊工業指數上漲422點，漲幅1.22%，費城半導體指數更勁揚5.47%。台積電今天股價同步走高，開盤達新台幣645元，上漲12元，市值增加3111億元。

俄烏情勢和緩激勵美股全面收高。道瓊工業指數上漲422.67點，漲幅1.22%；那斯達克指數上揚348.84點，漲幅2.53%。

費城半導體指數勁揚184.254點，漲幅達5.47%。台積電美國存託憑證（ADR）收在124.52美元，上漲4.75美元，漲幅約3.97%，市值攀高至6457.6億美元，超越Meta的6318.3億美元，居全球第9位。

台積電今天股價同步走高，開盤跳空達645元，上漲12元，市值增加3111億元，攀高至16.72兆元，貢獻大盤指數約100點。

台積電董事會15日通過多項議案，除核准配發2021年第4季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年6月16日，並核准發行2021年限制員工權利新股共1387張，以吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果。（編輯：潘羿菁）1110216