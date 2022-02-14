受惠春節前的年貨採購，伴隨黃小玉等原物料飆漲調整產品售價，食品廠統一（1216）、大成、卜蜂、福壽今（14）日公布元月營收，同步創下歷史新高。

國內食品龍頭統一今天公布元月營收480.49億元，月增28.8％，年增6.3％，超越去年同期寫下的單月營收歷史紀錄451.94億元。

統一主管表示，過年前採購本來就是食品業的營運高峰，另外統一集團旗下統一超、統一實元月業績也都成長，齊力推升合併營收創高。

大成今天也公布元月營收99.56億元，年增率達17.4％，比去年12月再增加7.9％，同樣改寫單月營收歷史新高。

卜蜂元月營收26.73億元，年增率高達31.2％，月增率9.6％，大幅度刷新營收歷史新高。

福壽元月營收14.33億元，年增8.1％，也比去年12月增加3.6％，也創單月營收新高。

受此激勵，今天面對俄烏戰事一觸即發，台股重挫313點，失守萬八大關，食品股表現相對抗跌，大成、味全股價都收小紅，分別上漲0.1元和0.2元，收在53.1元和33元。卜蜂、福壽股價也都力守平盤。身為權值股的統一雖難逃大盤賣壓，終場下跌0.7元、收在68.1元，表現仍相對抗跌。

法人分析，食品股元月營收衝高，主要今年過年落在2月初，元月是年節前採購的高峰期，推升食品廠銷售衝高，尤其像是大成、卜蜂等順應疫情潮流，大推冷凍年菜，進一步助攻今年年節業績衝刺。

其次，去年下半年開始，黃小玉等食品上游原物料價格狂飆，食品廠撐不住，陸續調整產品售價，像是卜蜂今年初宣布上調飼料價格每公斤0.6元，漲幅約3％-4％，大成、福壽也同樣都有生產飼料，營收跟著受惠。

惟值得注意的是，由於政府為了平穩物價，頻頻要求「凍漲」，食品廠即使有漲價動作，但漲幅多半無法完全反應成本，恐壓縮到公司獲利空間。這波食品廠營收創高，但獲利成長未必能夠同步。