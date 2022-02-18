周四銅價受俄烏緊張局勢升級而下跌，鎳、鋁仍上漲，且價格仍維持在高檔，不銹鋼通路商大成鋼(2027)先前表示依市況適度反映售價，加上美國需求帶動，首季營運表示可望優於上季、去年同期。本土投顧法人表示，鋼鐵價格上漲，且美國需求維持成長，可望推動大成鋼營收獲利上升。大成鋼和同樣受惠美國基建的大國鋼(8415)周五股價穩健翻紅上揚。

本益比相對低的大成鋼周五獲外資續買超逾5700張、自營商也轉買超千張以上，股價逆勢翻紅，收漲1.33%報49.35元，成功重返5日線，50元關卡指日可待。分析師表示，大成鋼與國際間鎳鋅鋁等報價呈正相關，目前看來，大成鋼低檔橫盤整理超過3個月，是低檔打底接近完成的架構，且股價已全部站上短中期均線，三大法人開始回補。

大成鋼2021年前三季稅後盈餘68.07億元及EPS為4.18元，優於前一年同期虧損10.31億元及每股虧損0.83元。1月營收90.47億元，年增43.78%、月增24.21%，創新高。大成鋼產業面持續受惠美國通路市場供不應求，鋁板捲單月銷量至少2.7萬噸，且不銹鋼板捲單月銷量持穩1.5萬噸，有利業績表現。

因烏克蘭東部邊境發生迫擊砲襲擊的事件，加劇了對俄羅斯與烏克蘭爆發衝突的擔憂，市場瀰漫著謹慎觀望情緒，致倫敦(LME)銅價下跌，鎳、鋁仍上漲。分析師表示，銅價在2021年5月創下每公噸1萬747.5美元的紀錄高點，但此後隨著全球最大金屬消費國大陸經濟放緩，銅價一直都在9000~1萬美元之間徘徊，而價格仍然過高，由於銅供應增加，未來幾周或是幾個月銅價可能還會回落。