晶圓代工廠力積電(6770)董事會決議2021年下半年配息約1.18元，今（24）日以每股55.9元參考價除息交易。力積電今早開高後雖一度小漲0.36％至56.1元、填息率約16.67％，但隨後受大盤重挫逾262點拖累而翻黑、下跌1.43％至55.1元，惟跌勢相對受控有撐。

力積電去年12月6日以每股49.9元上市，當日最高觸及78.9元高點，惟隨後在台股震盪加劇、市場對成熟製程產能供過於求疑慮加深下一路震盪拉回，10日以來下跌幅度加劇，以今日早盤低點55.1元計算，2個半月以來跌幅已達3成。

力積電受惠接單滿載及漲價效益挹注，2021年合併營收創656.22億元新高、年增達43.64％，毛利率42.04％、營益率30.62％，遠優於前年24.06％、12.57％。帶動稅後淨利亦創160.92億元新高、年增達近3.23倍，每股盈餘（EPS）4.92元。

力積電2022年1月自結合併營收68.84億元，月增0.19％、年增達64.31％，連13月改寫新高。展望2022年，董事長黃崇仁對營運維持樂觀，預期在產品平均售價（ASP）續揚5～10％、稼動率維持滿載下，看好營收可望突破800億元、稅後淨利逾200億元再創新高。

不過，投顧法人認為，力積電1月營收雖受惠漲價效應創高，但預期年增率將逐季下滑、且毛利率恐高檔鈍化，不如去年逐季大幅上揚，加上IC設計大型股庫存天數大幅攀升，對二線晶圓代工廠股價不利，故短線轉趨保守看待力積電後市。