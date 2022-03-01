周一美股主要指數陷入劇烈震盪、終場漲跌互見。俄羅斯與烏克蘭展開停火談判，並有意召開第二輪會議，投資人觀望俄羅斯入侵烏克蘭戰事的發展，以及美國與其盟友對俄羅斯祭出一連串新制裁可能造成的影響。西方陣營對俄國的金融制裁力道越來越重，銀行股表現疲弱。

★主要指數

道瓊指數跌166.15點或0.49%，為33892.6點，但遠脫離盤中低點 33469.31點。

標普500指數跌10.71點或0.24%，為4373.94點，2月以來下跌3.15%，今年初以來下跌逾8%，創下自2020年3月以來最大的雙月跌幅。

那斯達克指數漲56.78點或0.41%，為13751.4點，2月以來下跌3.43%，過去兩個月來重挫逾12%，亦創下2020年3月以來最大雙月跌幅。

費城半導體指數跌23.14點或0.67%，為3429.53點。

自2月以來，三大指數累計跌幅都已超過3%。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）彈升9.28%，報30.15點，為連續第二天上揚。

★消息

西方國家對俄羅斯祭出一連串新制裁，除了讓莫斯科當局難以動用6300億美元外匯存底之外，並宣布將俄國踢出國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），此外，美國財政部宣布禁止美國人和俄羅斯央行、俄羅斯主權基金和俄羅斯財政部進行任何交易，相關制裁立即生效，受此打擊，俄國盧布一度急貶30%，至119.50兌1美元，再創歷史新低，促使俄國央行祭出一連串救市措施，包括將其基準利率一舉從9.5%調升至20%。此外俄國央行自2月28日起將恢復在國內市場收購黃金，並下令該國出口商自周一起拋售80%外匯收入、擴大可作為貸款擔保品的證券項目、暫時禁止券商出售外資持有證券，以及釋出7330億盧布（相當於87.8億美元）的地方銀行儲備以增加市場流動性。

烏克蘭和俄羅斯官員結束在烏克蘭與白俄羅斯邊境展開的停火談判，兩國官員將雙方意見帶回本國討論為下次談判做準備，官員表示，雙方可能就這場戰事進行更多協商。俄國代表團表示下次談判將選在波蘭與白俄羅斯邊境舉行。

烏克蘭軍隊仍頑強抵抗俄羅斯大軍，成功守住了烏國主要城市，並拖慢俄羅斯對基輔的進犯。

避險資金湧進債市，美國10年期指標公債殖利率尾盤下跌13.2基點，報1.836%。美國兩年期債息尾盤跌11.2個基點，報1.464%，盤中一度大跌16個基點，觸及1.416%。

在俄烏戰爭可能阻斷原油供應的預期帶動下，國際油價大漲，紐約4月期油收盤漲4.51%，報每桶95.72美元，稍早前一度飆升逾8%，站上每桶99.1美元。布蘭特4月期油收漲3.23%，為每桶100.99美元。傳西方國家考慮再釋出6000萬桶戰略儲油，使油價漲幅收斂。(2-1)