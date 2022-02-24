24日的韓股，在當地單日新確診者已連續兩天都超過17萬人，疫情尚未降溫下，再加上俄國大軍壓境烏克蘭等利空消息不斷，迫使KOSPI愈走愈低跌，跌幅也慢慢逼近3%，目前在2644.76點，跌74.77點或2.75%。同時，韓元也走貶。

韓國央行24日決定把當地7天回購利率，維持在1.25%不變。從2021年8月開始迄今，韓國已3次升息，其中之一目的就是要壓抑通膨上漲。不過，通膨上升力道太強實在壓不住，故韓國央行也順勢調高2022年預估值，從原先2%到現在3.1%。

不過，可左右CPI(消費者物價指數)走向的PPI，在韓國元月份數值為114.24，至於2021年12月則為113.22。年增率方面，元月增8.7%，雖較2021年12月的漲幅9%較小，但已是連續第14個月上揚。

主要權值股一片倒，三星電子跌1.51%，SK海力士跌3.5%，Naver跌2.1%，現代汽車跌2.22%，LG Chem跌4.58%，電池製造業者LG Energy Solution也跌4.07%。

美元兌韓元在1197.4價位附近，韓元貶3.8元。