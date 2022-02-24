據住展雜誌統計，2021年北台灣新成屋、預售屋建案總規畫戶數共計90473戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為65407戶，累計成交戶數為39333戶，剩餘戶數為26074戶，平均銷售率約為60.14％。住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣新建案銷售率已連續5年正成長，且持續處於多空分水嶺50％之上，顯示新建案市場依然穩健，預估今年銷售率依然可以維持在5成以上，這將是房價穩定上揚最大的支撐來源。

台北市2021年銷售率約67.6％，比2020年略降1個百分點，銷售率最高的行政區依序為大安、南港、中山、文山、士林等區；其中，大安與南港都達到8成以上，而中山與文山則逾7成。何世昌指出，大安區為北市房價最貴的行政區，去年銷售率竟居全市之冠，意味著大安區黃金門牌並未褪色，購屋族打死不退，再辛苦也想拚一間大安區房子。而去年台北市推案主流為30坪以下小宅，蛋黃、蛋白區的買氣都很穩健，只有大坪數房型與高價案比例偏多的松山區銷售率低於5成，表現相對遜色。

新北市2021年銷售率約59.7％，較2020年成長6.8個百分點，銷售率最突出的是三峽、樹林與蘆洲，三個行政區銷售率均逾9成，主因是供給量極少，新建案大多公開沒多久就能順利完銷。桃園2021年銷售率雖仍超過5成多空分水嶺，但僅約54.7％，比2020年衰退3.5個百分點。

何世昌認為，雖然政府將不斷打房與即將進入升息循環，但我國經濟成長率保持強勁成長，又因通膨陰霾推升購屋需求，以及供需失衡的狀況仍未有解，整體環境對房市有利，預估2022年全年銷售率仍可逾5成以上，多頭不易遭到逆轉。