消息面：

1.美商務部公布，美國1月商品貿易逆差擴大至1076億美元，超出市場預期的逆差993億美元，並創下歷史新高。1月批發庫存增加0.8%，不及經濟學家預期的增加1.3%。零售庫存上揚1.9%。

2.西方國家加重對俄羅斯的金融和經濟制裁，包括讓莫斯科當局難以動用其6300億美元的外匯存底，並將俄國逐出國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。美國財政部宣布立即禁止美國人和俄羅斯央行、俄羅斯主權基金和俄羅斯財政部進行任何交易。周一俄羅斯盧布一度暴跌30%，跌破120盧布兌1美元大關，尾盤跌幅收斂，報111盧布兌1美元，跌24%。俄國央行緊急將其基準利率一舉調升逾1倍，至20%，為盧布帶來些許支撐。

歐元表現疲弱，尾盤跌0.49%，報1.1212美元，盤中一度跌1%，報1.1121美元，創下4日新低。避險型貨幣上漲，美元兌日圓下跌0.53%，美元兌瑞法大跌0.95%。受油價大漲激勵，加元兌美元升值0.1%。

3.高盛發布最新報告，將美國今年通膨率預測從3.1%上修為3.7%。高盛表示，今年都將居高不下的通膨率，使聯準會決策委員會FOMC有充分理由在剩下的7次會議上穩步升息。此外，基於明年通膨可能進一步走升的預期，高盛將聯準會明年升息次數的預測從3次調升為4次，預估到明年底基準利率將達到2.75%～3%。

4.俄烏戰火未停以及西方國家持續擴大對俄羅斯的制裁，加劇對原油供應可能嚴重受阻的擔憂，周一紐約4月期油收漲4.51%，報每桶95.72美元，稍早前一度飆升逾8%，站上每桶99.1美元，2月累計上漲10.67%。周一合約期滿的布蘭特4月期油收漲3.23%，為每桶100.99美元，2月累計上漲13.14%。交易較活躍的布蘭特5月期油收漲3.58美元或4.09%，為每桶97.97美元，2月累計上漲12.39%。外媒報導，美國政府與其盟國考慮再釋出6000萬至7000萬桶戰略儲油，使油價漲幅收斂。分析師表示，對俄國的制裁措施使本來就供應趨緊的情況惡化。高盛將1個月的布蘭特期油目標價從每桶95美元大幅升至115美元。

5.避險需求帶動紐約期金收漲13.1美元或0.7%，為每盎司1900.7美元，收復1900美元大關；2月累計上漲5.8%，創下2021年5月以來最佳單月漲幅。現貨鈀金一度站上每盎司2551.5美元，為連續第3個月上漲，目前報2496.72美元，小漲0.34%。俄羅斯國營企業Nornickel是全球最大的鈀金供應商，分析師表示，對俄國的制裁行動持續升級，恐將打亂該大宗商品供應，對於將鈀金做為主要原料的企業而言將是一大挑戰。