Aruba，母公司Hewlett Packard Enterprise，宣布星宇航空以產品效能可靠穩定、專業與到位的支援服務、以及優異的成本效益等評估面向，選擇Aruba ESP(邊緣服務平台)整合式解決方案，逐步部署於星宇航空台北總公司及新落成的桃園運籌中心，打造高效、安全、易於管理的網路環境，並在星宇航空申請ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27701隱私資訊管理系統雙認證的過程中，提供堅實的網路基礎架構，從網路底層確保遵循航空產業嚴苛的資訊安全要求。

2018年9月開工動土的星宇航空運籌中心，緊鄰桃園機場，樓層規劃為地上10層，地下2層，樓地板總面積約15800坪，除了第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等之外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也都設立於此。

為了提供高效、穩定的網路環境與簡化、統一的管理，星宇航空從2020年初開始評估運籌中心的網路設備，最後決定連同台北總公司一起採用Aruba ESP整合式基礎架構，導入核心交換器、匯聚層(Layer 3)交換器、實體及虛擬控制器、邊緣交換器等產品，並在2021年1月第一線作業人員進駐完工的運籌中心時，已完成所有部署。