一年一度阿里山花季即將於3月10日持續至4月10日，花季期間的例假日及連續假期的上午6時至11時將進行交通管制，管制日總計12日。

公路總局表示，自行開車前往賞花的民眾，花季期間的例假日及連續假期上午6時至11時，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，除持相關證明文件外，禁止小型車通行。民眾可於台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，車票將於3月1日（星期二）零時起開放民眾預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統選購。

至於團體旅遊的遊客，公路總局表示，假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，並請先行統計完成團體遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間。

除了上述團體旅遊、自行開車轉乘接駁公車前往賞花外，公路總局鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。