阿里山國家風景區管理處延續賞櫻熱潮，今在竹崎鄉石棹「櫻之道」舉行春櫻夜活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處延續賞櫻熱潮，今在竹崎鄉石棹「櫻之道」舉行春櫻夜活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處延續賞櫻熱潮，今在竹崎鄉石棹「櫻之道」舉行春櫻夜活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處延續賞櫻熱潮，今在竹崎鄉石棹「櫻之道」舉行春櫻夜活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大阿里山區元月起進入櫻花大爆發期，各品種櫻花接力綻放，阿里山國家風景區管理處延續賞櫻熱潮，今在竹崎鄉石棹「櫻之道」舉行春櫻夜活動，在夜琉璃和昭和櫻櫻花步道下，遊客體驗茶旅達人精心布置的特色茶席，浪漫爆棚。

今晚嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲、阿里山國家風景區管理處長洪維新等人在星空、琉璃光景及櫻花簇擁下，在高山舞台進行一場結合賞櫻、茶與音樂的對話，現場除知名樂團演出民歌音樂，還規畫「特色茶席」、「DIY手作杯袋」、「和服體驗」以及「在地農特產市集」等，許多遊客穿上花色多樣的日式和服在櫻花樹下聊天散步、拍照打卡，感受身處日本賞櫻般的熱鬧氣氛。

洪維新表示，石棹春櫻夜是「阿里山的溫度季」旅遊推廣系列活動之一，石棹在阿里山中海拔約1300公尺位置，雲霧繚繞環境下種出擁有獨特清香的茶葉，這次特別與石棹茶文化協會安排了茶席體驗，在盛開櫻花樹下擺設茶席，遊客一邊品茗茶香，一邊享用茶點，用舌尖感受著石棹獨特的茶文化，在櫻花季期間，歡迎大家造訪阿里山，享受阿里山春季溫度。

翁章梁指出，石棹不但是高山茶重要產地，還有豐富的高山景觀資源，氣象萬千的雲海、翻騰的夜琉璃、森林和櫻花，發展出適合旅遊的茶園民宿，感謝阿管處結合當地觀光資源興建包括雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施，一年四季風情各異，都很適合旅遊。

「這個時候來阿里山，一定不會後悔」，翁章梁說，冬季到隔年3月如雲浪般翻湧的日落、雲海景觀和琉璃光，在櫻花陪襯下，美景當前，絕對是國旅的最佳選擇。