過年確定不升三級 指揮中心：二級警戒延長至2／7

農曆春節期間確定不升三級！指揮中心宣布，1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，包括在2級警戒下，仍應維持加嚴戴口罩規定，外出全程佩戴口罩，航班、台鐵、高鐵禁止飲食，賣場、超市、市場也要加強人流管制等，以及嚴格落實實聯制，屢勸不聽者可不提供內用。

指揮官陳時中表示，在2級警戒期間，大家的感受不同，但還是要說戒慎是一定要的，也不需要過於恐懼，我們要求不要人擠人，一定要戴口罩、勤洗手，趕快打疫苗。

針對禁跑攤一事，還沒選上的政治人物是否也不能跑攤？對此，陳時中表示，內政部回答更精確一點，以內政部為準。不過他也舉例，我今天和朋友吃飯，去打個招呼算不算？這需要解釋，但是希望公職人員、民代能做人民的表率，畢竟群聚還是有風險在。

對於昨指揮中心指，是否升級要看今明兩天。陳表示，希望個案數越少越好，不過還是會盡力由內而外精準疫調，由外而內社區監測，廣設篩檢站。

國內25日起維持第二級至2月7日，指揮中心表示，包括運動、唱歌、拍照及直播、影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，都恢復為須戴口罩。營業場所及公共域（含交通運輸），應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境、員工健康管理，出現確診事件時即時應變。

指揮中心表示，高鐵台鐵、路客、船舶固定餐飲區除外、國內航班，於運具內（車廂、船舶、航空器）都禁止飲食。賣場、超市、市場加強人流管制:室内空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人(1平方米/人)，不開放試吃。

至於宗教場所、宗教集會活動，應依內政部規定之防疫措施辦理。餐飲場所應嚴格落實實聯制、量體溫、提供手設備及消毒用品，宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反者，可依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

若符合以下例外情形，則得免戴口罩，這些例外包括農林漁牧工作於空曠處（如:田間、魚場、山林）工作，但在山林(含森林遊樂區)、海濱活動則應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。外出時若有飲食需求，得免戴口罩。

於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如:藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及判比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，也得暫時脫下口罩。