罷昶案未過關，但同意票逼近門檻，前台南縣長蘇煥智今天表示，因為差距不到4000票，深藍黨員會質疑國民黨主席朱立倫為什麼不積極推動，朱受創不輕。小英及民進黨可能要警覺，花了那個大的力量，結果仍然輸了1萬1473票。應該也是嚴重的警訊！

蘇煥智指出，台北市艋舺、中正區立委林昶佐罷免案贊成票未達25％，罷免不成立。他之前即預測罷免不成立。理由是：藍營內部不一致，而且沒有決心。朱立倫也不敢公開大力挺罷免；柯P考慮議會部分離開時力的議員都是挺林昶佐的關係，所以不敢公開挺罷免，而且還表達不贊成惡罷。

此次投票結果，贊成罷免票5萬4813票，反對票4萬3340票，贊成比反對者多出1萬1473票。距離同意門檻5萬8756票，相差3943票。他說，「開票結果跟我的預測相同」。

從結果來看，蘇煥智認為，朱立倫可能要受到國民黨內部深藍系統很大的質疑。因為差距不到4000票，深藍黨員會質疑朱立倫為什麼不積極推動。所以投票結果另一個受災戶國民黨主席朱立倫可能受創不輕。

不過他說，小英及民進黨可能要警覺，花了那個大的力量，結果仍然輸了1萬1473票。應該也是嚴重的警訊！

至於林昶佐選後表示，一年多來台灣被很多罷免、公投弄到很疲勞，希望系列罷免案到此為止。前民進黨立委林濁水反問，「說得對。但是何以致之？」難道民粹聖人和時力、民進黨不必向國人道歉，並把公投法、選罷法重頭修得像樣？