1名網友日前被妻子向親友告狀他一直去茶室喝酒，他一怒決定曝光妻子多年來行為，原來妻子已長年當「公司主管的小三」，對方甚至幫妻子買棟房子，包養至今分期付款都還清了，如今該網友只是去茶室卻被告狀，他不滿怒嗆「那大家知道妳賣X，賣到賺一間房子了嗎？」

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他的妻子近來一直向親友告狀他到茶室喝酒，妻子說已經準備提離婚，但他在文章曝光真相「以為我都不知道嗎，妳都賣肉賣到賺一間房子了，還好意思怪我出去找小姐？」他說妻子自己在外已長年當別人小三，如今卻不允許他去茶室喝酒。

1名網友日前被妻子向親友告狀他一直去茶室喝酒，他則決定曝光妻子多年來的行為，原來妻子已長年當「公司主管的小三」，對方甚至幫妻子買房。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說，妻子出社會後就勾引公司已婚大主管，對方為妻子買房子，他原以為自己與妻子交往後，妻子就會離開對方，「我又再一次猜錯，我真的太小看妳的實力，就這樣一路包養到分期都結束」，他因為很愛妻子選擇隱忍，如今他只是到茶室喝酒、沒發生關係，卻被妻子頻告狀。

該網友怒罵「如今你好意思告狀，告到大家都來罵我，那大家知道妳賣X，賣到賺一間房子了嗎？」其他網友則留言「離婚吧！不要分人家賣肉的錢」、「你應該當初就知道了，當初是為了什麼娶她」、「何苦糟蹋自己，日子還很久自己堅強起來，離吧，至少財產一人一半」、「茶室走久了會後悔也沒意義，人生會變得茫然，加油」。