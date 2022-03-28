奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在頒獎典禮上失控，因妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的光頭遭頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）嘲笑，怒衝上台毆打對方引發全球熱議。對此，曾得乳癌的女主播劉芯彤在臉書怒批：「拿人生病的事情開低級的玩笑，真的很過份。」

威爾史密斯妻潔妲蘋姬罹患的是俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，她從去(2021)年開始乾脆剃成光頭。而在奧斯卡頒獎典禮上克里斯洛克開錯玩笑，頒獎時竟說：「潔妲，我愛妳，很期待妳的新片《魔鬼女大兵》2（1997年黛咪摩爾剃成光頭出演的戰爭劇情片）。」這番戲略話語不僅讓潔妲蘋姬當場翻白眼，護妻心切的威爾史密斯更忍無可忍，衝上台給洛克搧了一大耳光，回座後還怒罵：「不要從你的臭嘴吐出我太太的名字！」

女主播劉芯彤日前透露自己曾確診乳癌，當時經過手術及放射性治療，身心靈都承受很大壓力。因此她看到潔妲蘋姬的病況被人拿來調侃，感到相當氣憤，今(28)日看到奧斯卡頒獎典禮揍人風波，忍不住在臉書發文怒轟：「拿人生病的事情開低級的玩笑，真的很過份。」劉芯彤回憶「當初我生病時，也有人跟我說，是不是妳胸部太大才會得乳癌。治療時，因為打針發胖，也被開玩笑，說我胖得跟豬一樣，能看嗎？」

劉芯彤生氣地表示「疾病已經讓人難受，還要忍受這些言語，令人更不爽。祝福這些嘴巴壞的人，有天也來體驗看看！」她之前也曾自爆學生時代被老師拿身材取笑，一位長相漂亮的國中英文補習班老師，常自以為幽默地幫學生取綽號，她當年看到劉芯彤（改名前叫劉如儀）就喊：「劉奶儀，劉奶儀是誰？」，當時她青春期常為了胸部太明顯感到自卑，但她強調：「如果是我現在遇到這樣的事情，我一定會反擊！」