好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）於台灣28日上午所舉行的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」上，因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）在台上對著他生病的妻子大開玩笑而暴怒衝上台賞一巴掌，下台後還狂飆髒話，成為昨日最火紅的話題。事隔一日，威爾史密斯也對於自己的行為在個人IG上公開道歉，並表示「我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為，是不能被饒恕的」。

威爾史密斯今日稍早於個人IG上發文承認，當他在台下聽到洛克對妻子潔達蘋姬開玩笑時，難掩心中激動的情緒，但他也表示「任何形式的暴力都是有毒且具有毀滅性的，而我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的暴力行為，是無法被接受，也不能被饒恕」，因此對於自己失控的舉動，鄭重道歉表示「洛克，我正式向你道歉，我確實越過了那條線，是我做錯了，我對於自己的行為感到羞愧，這不是我想成為一個男人的樣子」，而此文一出也立刻吸引大批網友留言討論。

事實上，奧斯卡主辦方「美國影藝學院」（The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）在事發後沒多久也發出聲明，譴責威爾史密斯的暴力行為並進行公開審查，而身為理事會員之一的老牌影星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）透露，雖然不會因此收回威爾史密斯的小金人獎座，但一定會讓他承擔該有的後果。

不過，根據英國《獨立報》（The Independent）的報導，美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy”Combs）接受八卦網站《PageSix》採訪時透露，威爾史密斯與洛克私底下已經言歸於好，至於如何把事情說開則沒有特別說明。