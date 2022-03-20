張瓊姿爆打兒子小三夏語心。（三立提供）

張瓊姿爆打兒子小三夏語心。（三立提供）

張瓊姿爆打兒子小三夏語心。（三立提供）

張瓊姿在三立八點台劇《一家團圓》飾演潑辣尖酸又強悍的婆婆，光是表情就讓觀眾看得很爽，有一場她爆打兒子江宏恩小三夏語心的劇情，更是來真的，兩女糾纏打架，打完雙雙氣喘吁吁，又喘又累。

張瓊姿表示，為了拍這場戲她形象都沒了，由於她和夏語心都沒打過架，拍攝前都很害怕會傷了對方，她一直提醒對方：「真的很抱歉，我可能會打真的！」她甚至整個人都快騎到夏語心身上。張瓊姿笑說，因為演阿嬤的張琴打孫子陳冠霖與江宏恩都好狠，完全沒手軟，所以她也只能來真的，而夏語心也很大方地說：「姐，妳就用力來，我也不希望重來！」

張瓊姿說這場戲從床上一路打到地上，到後來根本是亂打一通，以前雖有拍過甩巴掌或打架戲都有經驗，也真沒看過女生打架，唯一就是看電影，「女生打架就是這樣，義無反顧就打下去也不必參考了。」打完就一直點頭說抱歉。

飾演囂張小三的夏語心表示，小三真不好當，落難挨揍只是開頭罷了，張瓊姿拍攝前特別告訴她會從下顎跟脖子下手，但戲一開拍就完全走樣。雖然事前有選位，但後來一打起來方向也不對了，「其實還有點痛！」別看夏語心平時很嗆辣，是見過場面的女生，但其實沒這類經驗，只在國中時期見女同學互扯頭髮，巧的是拍攝前導演還說：「你們女生打架最好看是扯頭髮，所以拍時一定要互扯。」

夏語心記得小時後被父親打過，當時只敢哭不敢回嘴，因為怕打得更凶。張瓊姿也表示，這場打戲其實是為保護兒子江宏恩而對小三痛下毒手，她私下教導小孩不會太寵溺，不對的地方還是要糾正，不然會走偏，她的教育觀念是「錯了就要道歉」，因為當父母的無法一輩子保護小孩，哪天不在身邊了怎麼辦，所以導正觀念非常重要。