張琴與3位孫子陳冠霖、江宏恩、龍語申以及張郁婕、夏語心等人慶祝開紅盤。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》9日晚落幕，無線收視4.77，新劇《一家團圓》首播登場收視開紅盤，有線收視3.21，25-49女性族群收視3.54，吸引近200萬人收看。10日張琴與3位孫子陳冠霖、江宏恩、龍語申以及張郁婕、夏語心等人慶祝開紅盤，現場特別準備炸湯圓預祝收視節節高升。

《一家團圓》昨晚首播陳冠霖一登場就上演精彩追車戲碼，讓觀眾大讚許久未見依舊帥氣十足！金馬影后陳淑芳、金鐘視帝游安順及林嘉俐3位實力派演員飾演一家人，完全是演技派大集合，為家庭戲增添幾分溫馨及逗趣感。除劇情暖心外，《一家團圓》受矚目的焦點是首集就埋下兩大謎團，誰是真正的千面女郎還有阿嬤張琴尋找孫女芊芊下落，都引起觀眾熱烈討論，面對網友猜測千面女郎就是林筳諭(勇兔)，她語帶保留笑說這次演兩個角色，其中一個深陷千面女郎謎團之中。劇中也驚見高山峰、大久保麻梨子、林玟誼、裴琳客串，更讓觀眾好奇接下來還會有哪些大咖驚喜現身，為戲增添新鮮感！

第一集的新車發表會大戲，在南部拍了4天3夜，特別是陳冠霖帥氣飛車甩尾，更吸引不少冠迷，他表示這場戲最難忘的是滅火用的木屑傷了眼睛，至今木屑還留在眼睛裡，但也是他第一次看到這麼大陣仗拍攝，誠意十足。而江宏恩一出場就霸氣十足，一副要和陳冠霖對幹起來的模樣，讓大家都很期待他與母親張瓊姿一起黑化，他笑說目前只是鋪陳，日後與陳冠霖一來一往會有更多的火花，這時陳冠霖一個燦笑調皮的問說：「我們現在有火花嗎？」江宏恩只好立刻回：「我們一直都很有火花呀！」

龍語申、張郁婕、夏語心都是首次參與三立8點檔演出，龍語申這次演出頗獲好評，由於對劇組較陌生，平時就會抓著其他兩位哥哥與張琴對戲，他說由於自己在家是長子，這次終於滿足當弟弟的願望，而他在劇中是「龍體擔當」，還自爆接下來一場在寒流時拍攝游泳戲，讓他笑說冷到發抖，失溫快到快失智。此時陳冠霖在一旁立刻很貼心的把自己準備的熱茶遞過去，貼心的叫燈光師用燈光替龍語申暖身，陳冠霖笑說：「燈光打過去頓時看他身上冒白煙。」

「狐狸精」夏語心使壞，讓觀眾很看得爽，笑稱自己是台八菜鳥，但她表示在拍幾場火辣戲誠意十足，會讓人目不轉睛，她露透小三不好當，到目前該吃的苦也都開始嚐到了。劇中「衰女擔當」的張郁婕永遠是林則希的麻煩製造者，她被網友戲稱是本劇最衰，被千面女郎綁架還落水，災難不斷，但張郁婕樂觀看待：「我一直被男朋友拯救，非常浪漫。」而她與千面女郎牽扯最多，許多觀眾甚至懷疑她才是真正的千面女郎，一切都是自導自演，陳冠霖與江宏恩則開玩笑說：「真正的千面女郎是阿嬤張琴啦！」

張琴與3位孫子陳冠霖、江宏恩、龍語申以及張郁婕、夏語心等人慶祝開紅盤。（三立提供）