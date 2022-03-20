警方循線找到肇事60歲侯姓駕駛，不過檢查卻發現沒有零件短缺，經侯男表示有去保養廠，裝上新的後軸前輔助鋼板座，才確認是肇事車輛，不過侯男對於零件掉落成為殺人凶器一事表示完全不知情。（警方提供）

女教師開車行經台88線，遭天外飛來鐵片砸斃，引發社會關注，警方3天不眠不休過濾近2000輛車後，終於破案，5公斤的鐵片來自1輛由侯姓男子駕駛的曳引車，而輾過鐵片噴飛砸死教師的則是由許姓男子駕駛的曳引車。不過警方找到侯姓駕駛時，檢查曳引車卻發現並沒有零件遺失，直到侯男說出案發當天車子送保養廠，師傅發現「後軸前輔助鋼板座」脫落，並裝上新的，這才確認侯男駕駛的曳引車就是肇事車輛。

在高雄某高中任教的62歲李姓女師，17日清晨一如往常開車通勤上班，豈料近7時許，行經台88快速道路屏東萬丹段13.8公里處時，突有1塊5公斤重的鐵片從對向車道迎面飛來，瞬間擊破駕駛座前的擋風玻璃，直接命中女老師頭部，導致她當場死亡。

警方成立專案小組，動員62名警力，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，過濾近2000部車輛，鎖定認掉落物來源車輛。警方循線找到60歲侯姓駕駛，但查看其曳引車，卻發現沒有零件短少，一度讓案情陷入膠著。

侯男原本十分困惑、不知自己犯了什麼罪，被告知涉嫌台88死亡車禍後十分訝異，不過他坦承因為18日要驗車，所以17日案發當天將車開去保養廠給師傅檢查，師傅有說車子的「後前補助鋼板座」掉了，所以當下裝了塊新的上去。不過侯男強調自己每天都在跑車、沒在看新聞，所以真的完全不知情。

而輾過鐵片造成噴飛的曳引車駕駛許男（50歲）同樣相當錯愕，也表示因為每天都在跑車、沒看新聞的習慣，所以完全不知情，但對該事感到遺憾與難過，會積極與家屬談論後續補償，以慰亡者之靈。侯男與許男皆被警方依過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。