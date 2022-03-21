台74線霧峰段正午火燒車，駕駛和乘客驚險脫困。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台74線霧峰段正午火燒車，消防隊出動滅火。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台74線霧峰段正午火燒車，駕駛和乘客驚險脫困並自行連絡拖吊車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台74線霧峰段21日中午發身一件火燒車意外，58歲林姓駕駛和乘客行車途中突然車身冒煙還起火，她將車行駛路肩和友人脫困，幸未受傷。

這起火燒車意外發生在21日12時30分左右，地點在霧峰區台74線36.2k處，發生車輛故障自燃案，台中市消防局12時39分獲報，即派遣霧峰分隊、消防車3輛、救護車1輛、人員11名前往搶救，在12點59分撲滅。

駕駛林姓女子及另一乘客將車開到路肩後自行脫困，未受傷，在消防隊滅火後她也自行聯繫拖吊業者處置。