台74線霧峰段恐怖火燒車 駕駛和乘客驚險逃命 14:542022/03/21 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台74線霧峰段正午火燒車，駕駛和乘客驚險脫困。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台74線霧峰段正午火燒車，駕駛和乘客驚險脫困。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台74線霧峰段正午火燒車，消防隊出動滅火。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台74線霧峰段正午火燒車，駕駛和乘客驚險脫困並自行連絡拖吊車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台74線霧峰段21日中午發身一件火燒車意外，58歲林姓駕駛和乘客行車途中突然車身冒煙還起火，她將車行駛路肩和友人脫困，幸未受傷。 這起火燒車意外發生在21日12時30分左右，地點在霧峰區台74線36.2k處，發生車輛故障自燃案，台中市消防局12時39分獲報，即派遣霧峰分隊、消防車3輛、救護車1輛、人員11名前往搶救，在12點59分撲滅。 駕駛林姓女子及另一乘客將車開到路肩後自行脫困，未受傷，在消防隊滅火後她也自行聯繫拖吊業者處置。 前車掉鐵片、後車輾過彈飛 2駕駛害女教師枉死 台88線鐵片奪命 警3天過濾2000車逮人 #火燒車 #脫困 #乘客 #駕駛 #台74線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台2線貢寮段3大車追撞 1駕駛困曳引車獲救 10:162022/03/21 社會 菲籍自行車選手遭後車追撞身亡 肇事駕駛還棄車落跑 08:252022/03/20 社會 北市小貨車自撞分隔島 翻覆側躺路中央駕駛輕傷 14:312022/03/17 社會 台88線飛鐵片砸死女教師 警過濾2000輛車抓到肇禍駕駛 08:442022/03/20 社會 女教師台88線遇死劫 掉鐵片駕駛：當天有發現零件不見 12:432022/03/20 社會 菲男參加自行車賽遭追撞遇死劫 駕駛棄車落跑 現場慘況曝 10:122022/03/20 社會 寵子無極限！兒酒駕撞死老婦落跑 苗栗父子坦承燒車滅證 13:122022/03/19 社會 北市賓士撞機車落跑！騎士爆頭命危 駕駛辯：嚇到才逃走 07:482022/03/18 社會 開太慢釀後方回堵 後車駕駛下車怒敲玻璃理論 22:372022/03/17 社會 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向遭大貨車撞擊 駕駛當場死亡 14:512022/03/21 社會 出遊拋錨台74線 中市警速抵達助脫困 11:352022/03/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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