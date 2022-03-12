影集《初擁》劇組昨（11）日傳出憾事，工作人員到苗栗縣南庄鄉「神仙谷」拍攝，其中2位失足跌落溪谷身亡，消息曝光讓該劇主演們紛紛出面發聲，甚至「罷工」；台劇女星林于晞今（12）日下午在臉書發文，藉由這起憾事站出來爭取勞工權益，喊話「不要讓夥伴白白犧牲」。

《初擁》劇組11日深夜發出聲明，證實38歲黃姓攝影師和34歲王姓收音師不慎墜谷身亡，也表示會盡全力陪同家屬處理後續事宜；該劇尚未正式官宣，據悉主演陣容包括炎亞綸、張睿家、姚愛甯、睦媄、尹昭德等，豈料，才開拍不久就驚傳憾事，震驚演藝圈。

37歲台劇人氣女星林予晞今日也站出來說話，從字句中就足以看出她的沉重心情，「天氣很好，心卻悶悶的，因為可靠的夥伴們，變成天上的星星了」；但她認為不該讓他們白白犧牲，喊話「請一起重視勞工權益，請一起重視工作環境，一起勇敢婉拒，沒有錢、沒有時間、沒有人力、沒有安全保障的工作」。

最後林予晰感性地說，「請保重身體、注意安全」，因為我們的家人都在等著我們平安回家；她的一席話令不少網友動容，贊同地說，「沒有什麼比生命安全更重要」、「勇敢爭取自己的權益」。