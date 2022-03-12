影集《初擁》昨(11日)到苗栗南庄「神仙谷」拍攝取景，未料2名工作人員不慎墜谷，緊急送醫後宣告不治，演出該劇的炎亞綸率先開槍「罷工」，更喊話劇組：「給出合理交代，否則將合同該劇所有演員停止合作」，對此，女星百白除了哀悼身亡工作人員，也揭露台灣拍戲生態，不禁感嘆：「我們不是在拍片，我們在玩命」。

女星百白得知《初擁》2名工作人員發生墜谷意外身亡，便在instagram限動發文提出5個堅持，分別是「工作安全第一、要求安全措施、要求工作保險、拒絕疲勞駕駛、拒絕超時工作」，希望能獲得眾人響應，接著提到即便拍的昏天暗地，製片組同仁還得身兼司機把一車子演員送回家，有幾次大夥累到睡著，途中發生數次急剎、撞安全島等狀況，嚇得沒有人敢再睡，不禁感嘆：「我恨超時工作、我恨身兼數職，我們不是在拍片，我們在玩命」。

女星百白得知《初擁》工作人員墜谷身亡，在instagram限動提出5個堅持。（baibai0810 IG）

百白揭露有次通告硬被排拍戲、演出兩邊跑的通告，開車來回一小時的距離，卻被要求演出完20分鐘內抵達拍片現場，否則要她看著辦，這讓她演出完後時速破百在高速公路狂飆，竟接到電話追問人到哪了，甚至還表示經費短缺，可否親自上陣不要聘請動作指導，種種誇張行徑讓她難以接受，痛斥：「我恨罔顧安全，我恨情緒勒索，我們不是在拍片，我們在玩命；我恨我竟然答應，我恨我們沒錢，我們不是在拍片，我們在玩命」。

百白表示看到劇組發生憾事的新聞，只能祈禱一切不是真的，呼籲所有人不要罔顧工作安全，未來在工作上有疑慮都不要妥協、不要遷就，甚至得大聲拒絕，才能捍衛基本權益，接著向所有人喊話：「為了更好的產業環境從你我做起，勇敢說不！積極爭取！我們一起努力，不要成為共犯結構的一員」，最後也希望逝者安息。