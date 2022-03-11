雪山北稜角10日上午發生劉姓山友墜谷意外，空勤總隊直昇機前往救援。（雪管處提供／謝明俊苗傳真）

10日下午，雪山圈谷發生劉姓女山友墜谷意外，幸人無大礙。（雪管處提供／謝明俊苗傳真）

10日下午，雪山圈谷發生劉姓女山友墜谷意外，救援人員搭建帳篷過夜。（雪管處提供／謝明俊苗傳真）（雪管處提供／謝明俊苗傳真）

今年雪山雪況良好，吸引許多山友攀爬欣賞難得雪景，但因部分山友不熟悉在冰雪地形行進，發生墜谷意外，10日，雪山北稜角及圈谷就先後發生2起山友墜谷事件，分別由空勤總隊救護直昇機、雪管處志工趕往救援，已無大礙，雪管處特別呼籲登山民眾通過冰雪斜坡及困難地形時，一定要團體合作做好確保，如無雪地裝備，請勿貿然攀登。

據雪霸國家公園管理處統計，今年初至3月10日止，雪霸國家公園區內已發生10起急難救助事件，其中在雪地事故有7件，7人受傷並有3人不幸往生。

10日上午11點多，1名54歲張姓男山友在雪山北稜角前墜落2、300公尺深的山谷，苗栗縣及台中消防局合力通報請求空勤總隊救護直昇機趕往救援，於下午接觸傷，順利救出降落台中市清泉崗基地，再由台中市消防局救護車轉送梧棲童綜合醫院醫治。

事隔不過1小時，10日下午16時許，另1隊山友在攀爬至雪山主線10.5K圈谷時，1名25歲劉姓女山友，不慎失足摔落圈谷內，無法脫困，同行丁姓領隊趕緊打電話向雪管處求救。

雪管處經初步了解，同行隊員雖已與劉女會合，但因劉女右腳扭傷無法行走，並且裝備丟失無法保暖，劉女雖意識清楚，但無保暖用品才向雪管處請求救援。

雪管處立即聯繫在369山莊值勤的志工吳峻德，吳峻德回報目前山莊沒有帳篷，雪管處因而協調吳峻德於晚餐後，送睡袋4組到傷者位置，供登山隊伍就地紮營。

經369山莊志工吳峻德、鄭僥龍連夜趕赴圈谷協助，於晚上10點與登山隊會合，並親自檢視劉女傷況，發現劉女臉部擦挫傷，頸椎按壓時會有酸麻感，志工先以手邊卷式護木加上彈性繃帶固定頸部，另外，右大腿至右髖骨肌肉痠痛，血壓及血氧略低，其它尚無大礙。

志工當場給予劉女溫熱蜂蜜水補足熱量，並做完保暖，現場並1位熱心山友主動提供緊急帳篷，志工與隊員及山友在旁陪伴，待11日白天申請空勤總隊救護直昇機前往搭救。