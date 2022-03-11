新北市三峽警分局今舉行「犯罪預防宣導」、「增進交通專業知識及協勤技能」、「警察志工服務態度與技巧」3主題的訓練課程，召集轄內150名交通義警、警察志工，而新北市警察局長黃宗仁「阿仁哥」也到場鼓勵，希望凝聚民力向心力，也感謝民間力量給予警方支持。

黃宗仁今協同新任交通警察大隊長林泰裕、義交大隊多名幹部到場參與三峽警分局訓練課程，感謝不畏日晒雨淋地疏導交通的義交人員和第一線為民服務的警察志工，並感謝春節期間，無論是傳統市場、風景區、疫苗接種站或交流道，民間力量給予警方極大支持，順利維持交通勤務。

三峽警分局指出，為了提升本職學能及執勤技巧，警方特別安排反毒宣導、交通法令及服務態度技巧增進課程，向志工、義警介紹國內新興毒品的種類及交通法令修正等社會動態及法規修正動向，希望提升服務品質。

警方表示，未來會持續與「五力」（義警、民防、守望相助隊、志工、警友）合作，透過不同的團體任務特性給予適度的勤務指導及互信合作，期能發揮打擊犯罪、維護交通及為民服務的整體效能，進而強化社區治安營造的執行力，讓犯罪無所遁形。