10日阿里山花季開幕式邀請Ku Flower團隊創作花藝走秀，將植物搭配時裝設計轉化成為山中精靈。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今氣溫驟降又下雨，阿里山森林遊樂區凌晨起降下雨勢，至中午過後才稍微緩和，面對10日即將登場的阿里山花季，嘉義林區管理處阿里山工作站指出，這波雨勢正好為含苞待放的櫻花補充水分，只要明起回暖，預期今年花況值得期待，另為期一個月的花季，期間逢周二SL-31蒸汽火車會附掛檜木車廂開出載客，重現年度櫻花與蒸汽火車相互輝映經典畫面。

嘉義林管處指出，阿里山花季《櫻與音的對話》10日在阿里山沼平公園舉行，此次特別邀請到曾與許多知名的爵士樂手合作的低音提琴演奏家「林煒盛」、活躍國內外各爵士音樂會的爵士鋼琴演奏家「孫靚」、台裔澳籍歌手兼電台DJ Cait Lin凱琳，以R＆B靈魂與爵士樂曲風，展現阿里山浪漫情懷，打造不同體驗的沈浸式場域，唱出春季序幕。

開幕表演後，花藝創作團隊「Ku Flower」，將以「森林花藝走秀」透過各種植物不同特性，搭配時裝設計轉化成為山中精靈，將阿里山做為伸展台，透過花藝時裝走秀的形式重新詮釋阿里山森林裡一草一木，給予一種新型態的賞花觀點。

另外，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，在花季期間每周二，8日、15日、22日及29日行駛SL-31蒸汽火車並附掛檜木車廂開出，園區內售票處及各處室內空間皆有自動感應消毒器，場域服務人員全程配戴口罩，各公共設施每天都會消毒，讓遊客花季春遊玩得安心又愉快。